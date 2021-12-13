Коронавирус в Израиле: Минздрав сообщает о более 5700 зараженных, 90 из них в тяжелом состоянии

Утром в понедельник, 13 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1350476 зараженных (+444 за сутки согласно отчету минздрава).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 5746 человек (+39 за сутки). 30 ноября минздрав опубликовал отчет, в котором текущее число зараженных вдруг оказалось на 27% меньшим, чем было 29 ноября.

По данным минздрава, 8216 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 95320 тестов. В 0,60% случаев выявлялся коронавирус.

138 заболевших в больницах, прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 96 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 60 из них в критическом состоянии, 69 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,06.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 64% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 3% – старше 60 лет. При этом 66% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 30/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 31, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 8. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.