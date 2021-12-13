Правительство Израиля одобрило законопроект о введении налога на заброшенные постройки
Законодательная комиссия правительства Израиля одобрила законопроект депутата Михаль Шир ("Тиква Хадаша") об отмене освобождения заброшенных построек от уплаты муниципального налога ("арноны"), передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Законопроект ограничивает срок освобождения от налога двумя годами с правом получить продление на год, если владелец принимает активные меры по приведению здания в порядок или по его сносу.
Согласно имеющейся оценке, в Израиле около 1,5 миллионов квадратных метров заброшенных построек, расположенных по большей части в центральных кварталах городов.
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