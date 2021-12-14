Коронавирус в Израиле: Примерно 6200 зараженных, число тяжелобольных пока не растет

Утром во вторник, 14 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1351329 зараженных (+853 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 14 и 13 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 744 зараженных).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 6186 человек (+440 за сутки).

По данным минздрава, 8223 заболевших COVID-19 умерли (+7 за сутки).

Судя по отчетам минздрава, 1336920 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 109255 тестов. В 0,70% случаев выявлялся коронавирус.

126 заболевших в больницах (-12 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 90 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-6 за сутки; 1,5% от общего числа зараженных), 59 (-1) из них в критическом состоянии, 48 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,06.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 63% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 64% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 23/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 6/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 26, привитых давно (более полугода) – 6, полностью привитых – 10. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.