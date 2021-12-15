Коронавирус в Израиле: более 6400 зараженных, число тяжелобольных снижается

Утром в среду, 15 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1352067 зараженных (+738 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 15 и 14 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 673 зараженных).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 6429 человек (+243 за сутки).

По данным минздрава, 8224 заболевших COVID-19 умерли (+1 за сутки).

Судя по отчетам минздрава, 1337414 выздоровели после заражения коронавирусом (+494 за сутки).

За последние сутки проведены 106585 тестов. В 0,70% случаев выявлялся коронавирус.

122 заболевших в больницах (-4 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 84 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-6 за сутки; 1,3% от общего числа зараженных), 59 (0) из них в критическом состоянии, 46 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,01.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 62% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 64% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 20/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 23, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 10. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.