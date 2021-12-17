Коронавирус в Израиле: Более 6500 зараженных, 1,2% из них в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 17 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1353689 зараженных (+911 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 17 и 16 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 838 зараженных).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 6542 человек (+96 за сутки).

По данным минздрава, 8230 заболевших COVID-19 умерли (+3 за сутки).

Судя по отчетам минздрава, 1338917 выздоровели после заражения коронавирусом (+931 за сутки).

За последние сутки проведены 105198 тестов. В 0,89% случаев выявлялся коронавирус.

125 заболевших в больницах (+3 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 79 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-1 за сутки; 1,2% от общего числа зараженных), 55 (-1) из них в критическом состоянии, 42 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,06.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 62% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 64% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 20/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 0/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 22, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 6. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.