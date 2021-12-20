Кабмин Израиля утвердил запрет на посещение гражданами США, Турции, ФРГ и еще семи стран
Правительство Израиля утвердило в понедельник запрет на посещение израильтянами из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии. Об этом сообщила канцелярия премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии министерства здравоохранения по классификации государств с опасностью заражения коронавирусом. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с полуночи 22 декабря при условии одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента)", - говорится в заявлении.
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