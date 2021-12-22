В Израиле пожилые и медработники смогут получить четвертую дозу вакцины от COVID-19

Израиль рекомендовал всем людям старше 60 лет получить четвертую дозу вакцины против COVID-19 Pfizer/BioNTech на фоне обеспокоенности быстрым распространением штаммом коронавируса "омикрон", сообщает The Jerusalem Post, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Группа реагирования на пандемию постановила во вторник вечером, что любой человек старше 60 лет и медицинские работники смогут получить четвертую прививку от COVID-19, сообщило министерство здравоохранения. Прививку можно будет сделать через четыре месяца после получения третьей дозы вакцины.

Кроме того, промежуток между получением второй и третьей дозой вакцины сокращен с пяти до трех месяцев.

В своем заявлении премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт приветствовал рекомендации и призвал граждан сделать укол как можно быстрее.

"Замечательная новость, не теряйте времени - идите делать прививки", - сказал премьер.

Он отметил, что Израиль был первой страной в мире, которая предложила своим гражданам третью дозу вакцины.

"И мы также продолжаем быть пионерами в отношении четвертой дозы", - заявил Беннет.