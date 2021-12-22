Израиль вновь введет ограничения в из-за омикрон-штамма

Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом постановила ужесточить действующие меры для предотвращения дальнейшего распространения омикрон-штамма, в частности, вновь будут введены ограничения на количество посетителей в торговых центрах. Об этом сообщила по итогам начавшегося во вторник вечером и продолжавшегося несколько часов заседания комиссии канцелярия премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"21 декабря состоялось заседание правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом, на котором обсуждался вопрос [распространения] омикрон-штамма. Комиссия приняла следующие решения: торговые центры будут работать по правилам "лилового знака" [соблюдение предписаний Минздрава, в частности, о ношении защитных масок и социальной дистанции - прим. ТАСС] при максимальной заполняемости 1 человек на 15 кв. м площади. Вход в магазины площадью более 100 кв. м будет разрешен при предъявлении зеленого пропуска", - говорится в заявлении.

"Решения вступят в силу при условии утверждения законодательной комиссией Кнессета (парламента)", - указывается в документе.