Коронавирус в Израиле: 1400 новых зараженных за сутки

23 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1360098 зараженных (+1400 за сутки).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 9591 человек (+954 за сутки).

По данным минздрава, 8239 (+4 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

Судя по отчетам минздрава, 1342268 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 110857 тестов. В 1,44% случаев выявлялся коронавирус.

124 заболевших в больницах (+1 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 83 пациентов (+3 за сутки) оценивается врачами как тяжелое, 48 из них в критическом состоянии, 39 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,34.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 63% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 65% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 24/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 27, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 8. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.