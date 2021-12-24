"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Заражены более 10,5 тыс. человек

Утром в пятницу, 24 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Началась "пятая волна" эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1361886 зараженных (+1788 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 24 и 23 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 1482 зараженных).

В настоящий момент заражены 10526 человек (+935 за сутки).

8241 заболевших COVID-19 умерли (+2 за сутки).

1343119 выздоровели после заражения коронавирусом (+851 за сутки).

За последние сутки проведены 125958 тестов. В 1,4% случаев выявлялся коронавирус.

129 заболевших в больницах (+5 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 88 пациентов (+5 за сутки; 0,8% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 45 (-3) из них в критическом состоянии, 38 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,36.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 56% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6% – старше 60 лет. При этом 72% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 25/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 27, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 9. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.