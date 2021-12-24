Минздрав Израиля: В стране подтверждены 527 случаев заражения "омикроном"

Министерство здравоохранения Израиля в пятницу, 24 декабря, сообщило, что в настоящее время в Израиле штамм "омикрон" выявлен у 527 заразившихся коронавирусом, из них недавно вернувшихся из-за границы – 351 человек, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Только за последние сутки штамм "омикрон" был выявлен у 183 человек. Кроме того, есть основания подозревать, что еще 1346 человек заражены "омикроном", но результаты тестов пока не получены.

В настоящее время в Израиле коронавирусом заражены более 10,5 тыс. человек. Таким образом, "омикроном" заражены от 5% до 18% из них.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения штамм "омикрон" был выявлен уже в 110 странах мира. Причем в ряде стран, в том числе в США, он стал превалирующим над другими штаммами нового коронавируса.