Минздрав Израиля одобрит вакцинацию четвертой прививкой от коронавируса

В ближайшие дни гендиректор израильского минздрава профессор Нахман Аш одобрит вакцинацию четвертой прививкой от коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Больничные кассы получили распоряжение подготовиться к началу вакцинацией четвертой дозой, и они уже начали вносить необходимые изменения в телефонную систему заказа очередей.

Четвертая доза прививки полагается лицам старше 60 лет в случае, если с последней вакцинации прошло больше четырех месяцев.