"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: заражены более 13 тысяч человек

Утром в понедельник, 27 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Началась "пятая волна" эпидемии, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1366245 зараженных (+1963 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 27 и 26 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 1760 зараженных).

В настоящий момент заражены 13053 человек (+1159 за сутки).

8242 заболевших COVID-19 умерли (0 за сутки).

1344950 выздоровели после заражения коронавирусом (+804 за сутки).

За последние сутки проведены 114958 тестов. В 1,87% случаев выявлялся коронавирус.

143 заболевших в больницах (-11 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 87 пациентов (-11 за сутки; 0,7% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 47 (+2) из них в критическом состоянии, 38 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,41.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 54% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6% – старше 60 лет. При этом 61% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 28/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 3/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 30, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 7. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.