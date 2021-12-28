"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Заражены около 15,5 тыс. человек

Утром во вторник, 28 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1369417 зараженных (+3172 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 28 и 27 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 2952 зараженных).

В настоящий момент заражены 15487 человек (+2434 за сутки).

8242 заболевших COVID-19 умерли (0 за сутки).

1345688 выздоровели после заражения коронавирусом (+738 за сутки).

За последние сутки проведены 147596 тестов. В 2,35% случаев выявлялся коронавирус.

137 заболевших в больницах (-6 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 85 пациентов (-2 за сутки; 0,5% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 46 (-1) из них в критическом состоянии, 38 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,47.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 53% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6% – старше 60 лет. При этом 61% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 25/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 3/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 27, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 7. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.