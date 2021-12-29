"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: За сутки выявлено около 3000 зараженных

Утром в среду, 29 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1372386 зараженных (+2969 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 29 и 28 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 2967 зараженных).

В настоящий момент заражены 17260 человек (+1773 за сутки).

8243 заболевших COVID-19 умерли (+1 за сутки).

1346883 выздоровели после заражения коронавирусом (+1195 за сутки).

За последние сутки проведены 142601 тестов. В 2,48% случаев выявлялся коронавирус.

141 заболевших в больницах (+4 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 88 пациентов (+3 за сутки; 0,5% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 47 (+1) из них в критическом состоянии, 39 (+1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,53 (самый высокий с июня 2021 года).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% – старше 60 лет. При этом 59% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 28/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 3/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 30, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 7. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.