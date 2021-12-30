Итоги валютных торгов в Израиле: Доллар понижается, евро растет

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 30 декабря, валютные торги завершились незначительным понижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,032% и составил 3,110 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,174% и составил 3,522 шекеля за €1.