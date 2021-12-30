Минздрав Израиля одобрил четвертую дозу вакцины для лиц с пониженным иммунитетом

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил в четверг введение четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с пониженным иммунитетом. При этом, как сообщает государственное израильское радио Kan, решение о четвертой дозе для людей старше 60 лет и медицинских работников еще не принято, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

22 декабря экспертная комиссия Минздрава по противодействию пандемии рекомендовала начать введение четвертой дозы вакцины от ковида людям в возрасте 60 лет и старше, медицинскому персоналу и лицам с пониженным иммунитетом. Окончательное решение по таким вопросам принимает гендиректор министерства, отмечает Kan.

Кампания по вакцинации населения препаратом американской компании Pfizer началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Прививку третьей дозой жителям страны начали делать с конца июля. Ее могут получить те, кто сделал два укола, если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы.

По сведениям Минздрава, к настоящему времени одну дозу вакцины получили 6,5 млн израильтян, две - 5,9 млн, три - 4,2 млн. Общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек.