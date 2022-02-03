Авиакомпании "Эль-Аль" и "Аркия" сообщили о слиянии

Израильские авиакомпании "Эль-Аль" и "Аркия" официально сообщили о заключении договора о слиянии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Семья Розенберг, владельцы "Эль-Аля", будут владеть 30% новой компании. 10-12 процентов будут у "Аркии".

После слияния "Аркия" станет авиакомпанией, которая будет выполнять функции "лоу-коста" "Эль-Аля".