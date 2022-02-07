Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 324 тыс. зараженных, более 1200 в тяжелом состоянии

Утром в понедельник, 7 февраля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет пятая волна эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 3218391 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено около 53 тысяч новых зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 212865 тестов. В 28% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 323911 человек (-11816 за сутки).

9180 заболевших COVID-19 умерли (+41 за сутки).

2812 заболевших в больницах (-76 за сутки; 0,87% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 1235 пациентов (-28 за сутки; 0,38% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 366 из них в критическом состоянии, 291 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,84 (постепенно снижается).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 40% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 84% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 409/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 125/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 35/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 395, привитых давно (более полугода) – 106, полностью привитых – 478. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.