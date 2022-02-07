Израильская разработка вернет парализованным возможность ходить

Как сообщает пресс-служба Тель-авивского университета, ученые этого израильского научного центра разработали первый в мире имплант спинного мозга. Их исследование дает парализованным надежду на восстановление подвижности конечностей, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Из жировой ткани, извлеченной из живота пациентов, с помощью генной инженерии были получены стволовые клетки. Их использовали для создания трехмерной модели спинного мозга, которую пересаживали лабораторным мышам, страдающим параличом. 80% из них снова начали двигаться.

Исследование проводилось Центром регенеративной биотехнологии под руководством профессора Таля Двира. Ученый заявляет, что в ближайшие годы начнутся клинические испытания на людях и в обозримом будущем у людей, страдающих от паралича, вновь появится возможность ходить.

"Наша цель – наладить производство индивидуальных спинных имплантов, по нуждам каждого конкретного пациента, обеспечив восстановление пострадавшей ткани без риска отторжения", - говорит профессор Двир.