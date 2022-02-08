Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 318 тыс. зараженных, число госпитализированных сокращается

8 февраля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет пятая волна эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 3262672 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено около 44 тысяч новых зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 202714 тестов. В 24% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 318291 человек (-5620 за сутки).

9226 заболевших COVID-19 умерли (+46 за сутки).

2687 заболевших в больницах (-125 за сутки; 0,84% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 1161 пациентов (-74 за сутки; 0,37% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 355 (-11) из них в критическом состоянии, 288 (-3) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,82 (постепенно снижается).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 40% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 84% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 386/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 128/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 33/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 372, привитых давно (более полугода) – 108, полностью привитых – 450. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.