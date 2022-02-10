Израиль первым в мире выдал беспилотнику разрешение на работу в гражданском авиапространстве

Израильское управление гражданской авиации предоставило беспилотному самолету Hermes Starliner производства концерна "Эльбит" лицензию, позволяющую использовать его в гражданском воздушном пространстве, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Hermes стал первым в мире беспилотником, получившим такое разрешение. До сих пор беспилотные летательные аппараты были обязаны использовать только военные воздушные пространства или специальные коридоры.

Получение лицензии открывает перед "Старлайнером", являющимся гражданской версией БПЛА Hermes 900, обширные возможности использования на гражданских рынках.

В частности, он может использоваться для участия в миссиях в воздушном пространстве над застроенной местностью, в выполнении сельскохозяйственных задач, в поисково-спасательных операциях и т.д.

Концерн уже получил заказы на Hermes Starliner от министерства обороны Швейцарии и министерства транспорта Канады.