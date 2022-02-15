Intel покупает израильский Tower Semiconductor за 6 миллиардов долларов

Американское финансовое издание Wall Street Journal утверждает, что корпорация Intel близка к покупке базирующегося в Йокнеаме производителя чипов Tower Semiconductor исходя из стоимости в 6 миллиардов долларов. Издание Bloomberg называет сумму в 5 миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Официальное сообщение о сделке должно быть опубликовано во вторник. Акции израильской компании на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали на 50% и ее стоимость оценивается рынком в 3,8 миллиарда долларов.

Штат Tower составляет 6 тысяч человек. Для Intel это будет вторая по стоимости покупка в Израиле после Mobileye, купленной за 15 миллиардов долларов. Habana Labs обошлась Intel в 2 миллиарда долларов.