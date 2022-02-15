Президент Израиля посетит Турцию 9-10 марта

Президент Израиля Ицхак Герцог посетит Турцию 9-10 марта. Об этом сообщил во вторник телеканал TRT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел республики Седат Онал отправятся 16 февраля в Иерусалим для встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

В случае визита Герцога в Турцию это станет первой поездкой президента Израиля в республику за последние 15 лет. Предыдущим израильским президентом, посетившим Турцию, был Шимон Перес, который прибыл в страну в 2007 году по приглашению турецкого коллеги Абдуллаха Гюля.

В январе турецкий лидер заявил о возможности визита израильского коллеги в республику. Тогда же источник в МИД Турции сообщил журналистам, что Герцог "положительно отреагировал на это приглашение".