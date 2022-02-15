Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле идет на спад: 178 тыс. зараженных, менее 1000 в тяжелом состоянии

Во вторник, 15 февраля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Пятая волна эпидемии постепенно идет на спад, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 3460914 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено менее 24 тыс. новых зараженных.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 138120 тестов. В 19% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 178118 человек (-73208 за сутки).

9624 заболевших COVID-19 умерли (+43 по сравнению с данными за 13 февраля).

2155 заболевших в больницах (-149 за сутки; 1,21% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 974 пациентов (-74 за сутки; 0,55% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 338 (+21 за сутки) из них в критическом состоянии, 279 (-16 за сутки) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,70 (постепенно снижается).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 84% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 322/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 93/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 27/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 305, привитых давно (более полугода) – 77, полностью привитых – 370. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.