Минэкономики проверяет возможность привлечь в Израиль торговые сети, действующие в ОАЭ

Генеральный директор министерства экономики и торговли Израиля Рон Малка, находящийся в Дубае в рамках третьего раунда переговоров о свободной торговле с ОАЭ, встретится с руководством действующих в эмиратах международных сетей с целью предложить им выйти на израильский рынок, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

На текущий момент в ОАЭ действуют три крупных игрока – ближневосточные отделения французской глобальной сети Carrefour и британской Waitrose, и базирующаяся в ОАЭ индийская торговая сеть LuLu, широко представленная в арабских странах и в Юго-Западной Азии.

Между тем, по данным "Глобс", в свете успешного продвижения переговоров, соглашение о свободной торговле между Израилем и ОАЭ может быть подписано в апреле, а не в мае 2022 года.