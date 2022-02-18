Система ПВО Израиля уничтожила запущенный с территории Ливана беспилотник
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" выпустила ракеты-перехватчики по беспилотному летательному аппарату (БЛА), запущенному с территории Ливана. Об этом сообщила газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что после срабатывания тревоги в воздух были подняты истребители. Издание указывает, что военные не сразу подтвердили уничтожение БЛА.
Между тем газета The Jerusalem Post проинформировала, что жители северных районов Израиля сообщили, что слышали взрыв, последовавший за вторым сигналом тревоги.
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