Израиль начнет пускать непривитых туристов
Власти Израиля приняли решение смягчить коронавирусные ограничения для непривитых туристов всех возрастов с 1 марта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Haaretz.
Такое решение принято на фоне снижения роста заболеваемости коронавирусом, пояснил премьер-министр страны Нафтали Беннет.
Теперь прибывающие туристы должны будут сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед вылетом в Израиль и один после прилета в страну.
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