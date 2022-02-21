Израиль начнет пускать непривитых туристов

Власти Израиля приняли решение смягчить коронавирусные ограничения для непривитых туристов всех возрастов с 1 марта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Haaretz.

Такое решение принято на фоне снижения роста заболеваемости коронавирусом, пояснил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

Теперь прибывающие туристы должны будут сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед вылетом в Израиль и один после прилета в страну.