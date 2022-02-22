Коронавирус в Израиле: Около 112 тысяч зараженных, около 750 в тяжелом состоянии

Израиль 22 февраля 2022 12:31 (UTC+04:00)
Коронавирус в Израиле: Около 112 тысяч зараженных, около 750 в тяжелом состоянии

Утром 22 февраля министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Пятая волна эпидемии постепенно идет на спад, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 3571504 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено около 13 тысяч новых зараженных.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 108112 тестов. В 14% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 112271 человек.

10003 заболевших COVID-19 умерли.

1632 заболевших в больницах (1,46% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 753 пациентов (0,67% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 303 из них в критическом состоянии, 248 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,66.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 84% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 245/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 71/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 20/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 228, привитых давно (более полугода) – 58, полностью привитых – 282. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Иран и Катар подпишут четыре соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта
Иран и Катар подпишут четыре соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта
Азербайджан и Иран обменяются бизнес-миссиями
Азербайджан и Иран обменяются бизнес-миссиями
Побит рекорд железнодорожного транзита за 100-летнюю ее историю в Иране
Побит рекорд железнодорожного транзита за 100-летнюю ее историю в Иране
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджан и ЕС заложили основу для расширения сотрудничества - Орхан Мамедов Бизнес 12:51
На ряде участков автодороги в Зангезурском коридоре начались работы по укладке асфальтового покрытия Экономика 12:46
В Азербайджане обнародованы итоги вступительного экзамена в магистратуру Общество 12:43
В России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:38
На Южном Кавказе существуют хорошие возможности для сотрудничества - азербайджанский депутат Политика 12:38
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион Финансы 12:37
МИД Украины отреагировал на признание независимости т.н. «ЛНР» и «ДНР» Россией Европа 12:34
Коронавирус в Израиле: Около 112 тысяч зараженных, около 750 в тяжелом состоянии Израиль 12:31
Обсуждены вопросы экономического партнерства Узбекистана и Ирана Узбекистан 12:28
Российский регион заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в железнодорожной сфере (ФОТО) Транспорт 12:26
В Азербайджане регионы сделали прорыв в области развития цифровизации предпринимательства - эксперт ОЭСР Бизнес 12:14
Все армянские пленные возвращены в Армению - азербайджанский депутат Политика 12:07
В Казахстане проводится реконструкция пограничных пунктов пропуска Казахстан 12:03
22.02.2022 - "Су чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 11:49
В Туркменистане выдвинуты новые кандидаты для участия в президентских выборах Бизнес 11:41
ЕС выразил поддержку Украине Европа 11:37
Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для расширения сотрудничества со странами ЕС - Орхан Мамедов Экономика 11:32
Делегация ЕС в Азербайджане окажет финансовую помощь местному бизнесу - Петер Михалко Экономика 11:28
Президент Ильхам Алиев посетил в Москве могилу Неизвестного солдата Политика 11:23
Названы исторические места Карабаха, включенные в «Маршруты Победы» Общество 11:19
Денежные переводы «Золотая Корона» теперь в приложении Yelo! Экономика 11:05
В Узбекистане будут реализованы новые проекты в области гидроэнергетики Узбекистан 11:01
AccessBank объявляет тендер Экономика 10:51
Названо количество билетов, проданных на матч "Карабах"-"Марсель" Общество 10:51
Импорт из Кыргызстана в Казахстан вырос в 2,5 раза Казахстан 10:50
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 10:45
TBC Capital дал прогноз по росту ВВП Грузии в 2022 г. Грузия 10:42
В Туркменистане подготовят ТЭО стратегии развития двух крупных НПЗ Энергетика 10:27
Азербайджан стал крупнейшим экспортером цемента в Грузию Грузия 10:13
Задолженность по зарплате в Таджикистане сократилась в 2021 году на 57% Таджикистан 10:06
На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение Кыргызстан 09:52
Министр Энергетики Узбекистана провел переговоры с главой ACWA POWER Узбекистан 09:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 февраля Финансы 09:45
Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на Международном турнире Gracia Fair Cup в Будапеште (ФОТО) Общество 09:42
Нефть дорожает на геополитической напряженности Энергетика 09:37
Обнародован рост количества банковских карт в Азербайджане за год Финансы 09:34
В Грузии обнародован рост импорта автотранспортом за год Грузия 09:31
Туркменский консорциум объявил тендер на ремонт насосно-компрессорных труб Тендеры 09:23
В январе 2022 года Турцию посетили около 40 тыс. граждан Азербайджана Экономика 09:21
Сервис Kaspersky Managed Detection and Response получил высшую оценку в рейтинге Gartner Peer Insights ИКТ 09:03
В ДТП в Якутии погибли пять человек Россия 08:52
CNN: Блинкен пока не отменял встречу с Лавровым США 08:27
Азербайджан и Узбекистан планируют наращивать связи за счет новых отраслей - посол (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) Узбекистан 08:00
Постпред КНР при ООН призвал всех участников конфликта вокруг Украины к сдержанности В мире 07:34
Зеленский обсудит с Эрдоганом признание Россией т.н. «ДНР» и «ЛНР» Турция 07:05
Стоимость нефти достигла уровня сентября 2014 года В мире 06:33
Постпред Франции назвал признание т.н. "ДНР" и "ЛНР" нарушением Устава ООН Европа 05:58
В Буркина-Фасо при взрыве на руднике погибли не менее 59 человек В мире 05:37
Границы Украины останутся неизменными - Зеленский В мире 05:03
Признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" противоречит международному праву - Еврокомиссия Европа 04:28
Названа дата проведения заседания СБ ООН по Украине В мире 03:56
Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" В мире 03:28
Решение РФ признать т.н. "ДНР и ЛНР" является нарушением Минских соглашений - МИД Турции Турция 02:56
СНБО Украины переведен на круглосуточный режим работы В мире 02:33
В Италии назвали возможные сроки открытия страны для туристов Европа 02:18
МИД Турции призывает своих граждан покинуть восточные районы Украины Турция 02:02
Путин поручил минобороны "поддерживать мир" в т.н. "ДНР" и "ЛНР" силами российских войск В мире 01:37
Мост в столице Польши окрасился в цвета азербайджанского флага (ФОТО) Политика 01:04
Столтенберг осудил признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" В мире 00:42
Зеленский заявил о проведенных обсуждениях с Байденом В мире 00:08
Путин признал так называемые «ДНР» и «ЛНР» Россия 21 февраля 23:36
В Кнессете прошла встреча между азербайджанскими и израильскими депутатами (ФОТО) Политика 21 февраля 23:10
Говоря об отношениях с Азербайджаном, Пашинян отметил, что несмотря на трудности, уже пройден определенный путь – Таир Миркишили Политика 21 февраля 23:00
Власти Украины сообщили о гибели двух украинских военных В мире 21 февраля 22:47
Зеленский провел срочные консультации с Шольцем и Макроном В мире 21 февраля 22:17
Путин заявил о намерении признать т.н. "ДНР" и "ЛНР" Россия 21 февраля 22:04
Азербайджанские депутаты встретились с Пашиняном Политика 21 февраля 21:46
Нефтяные гиганты выкупят свои акции на $38 млрд в 2022 году В мире 21 февраля 21:07
Председатель парламента Молдовы прибыл в Азербайджан Политика 21 февраля 20:16
В Азербайджане дано поручение по стимулированию местных производителей продовольственных продуктов Экономика 21 февраля 20:13
Будут приняты меры по более эффективной организации работы сельскохозяйственных ярмарок - Кабмин Азербайджана Экономика 21 февраля 20:09
В Азербайджане будут подготовлены предложения в связи с резервами стратегических продуктов Экономика 21 февраля 19:54
В Азербайджане будут выпущены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги Экономика 21 февраля 19:43
В Азербайджане темпы роста цен будут стабилизированы за счет торговых надбавок - Кабмин Экономика 21 февраля 19:40
В Азербайджане усиливается контроль для предотвращения ценовых манипуляций Экономика 21 февраля 19:32
В Азербайджане будут усилены антиинфляционные меры Экономика 21 февраля 19:17
"Южный газовый коридор" отвечает требованиям энергетической и экологической безопасности – Парвиз Шахбазов Энергетика 21 февраля 18:44
В Главном управлении дорожной полиции Азербайджана произведено новое назначение Общество 21 февраля 18:31
Народный артист Азербайджана проведет мастер-класс в одном из ведущих вузов Москвы Культура 21 февраля 18:25
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 Другие страны 21 февраля 18:22
В Баку состоится международная экологическая конференция Энергетика 21 февраля 18:21
Руководство АМИ Trend провело встречу с Генеральным секретарем ТюркПА Политика 21 февраля 18:21
Путин проводит заседание Совбеза России Россия 21 февраля 18:12
Назван планируемый объем инвестиций «Роснано» в химпроекты в Казахстане Бизнес 21 февраля 17:54
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию (ФОТО/ВИДЕО) Политика 21 февраля 17:50
В Fitch заявили, что нерегулируемый крипто-майнинг несет риски для энергетического сектора США 21 февраля 17:47
"Узбекнефтегаз" закупит обсадные трубы Узбекистан 21 февраля 17:44
Минздрав Израиля: В период эпидемии коронавируса смертность возросла на 6% Израиль 21 февраля 17:29
Встреча искусства и истории. Картины Нурланы Гаджиевой представлены в Стамбуле (ФОТО) Культура 21 февраля 17:27
Власти Катара и Ирана подписали несколько соглашений о развитии двусторонних отношений Арабские страны 21 февраля 17:22
В Грузии произошло землетрясение Грузия 21 февраля 17:19
Грузия за год увеличила реэкспорт автомобилей в Азербайджан Грузия 21 февраля 17:18
В Баку почтили память Исмаила Дагестанлы… Он всегда протягивал руку помощи людям (ФОТО) Культура 21 февраля 17:14
Госпогранслужба Украины опровергает заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины погранпункта в Ростовской области Европа 21 февраля 17:09
Fitch прогнозирует рост экономики Туркменистана в 2022 г. Финансы 21 февраля 17:09
В ФСБ России заявили об уничтожении "диверсантов, проникших с Украины" Россия 21 февраля 17:05
Российский производитель поставит медоборудование азербайджанской фармкомпании Экономика 21 февраля 16:57
В Сухопутных войсках Азербайджана проведены учебные тренировки коммандо (ВИДЕО) Политика 21 февраля 16:51
В сказочном Баку меня поселили в номере под цифрой 1001… отсюда все и началось – интервью со всемирно известным исполнителем (ФОТО) Интервью 21 февраля 16:49
Казахстан и Иран развивают сотрудничество в сфере ГМК Казахстан 21 февраля 16:47
Все новости