Коронавирус в Израиле: Около 112 тысяч зараженных, около 750 в тяжелом состоянии

Утром 22 февраля министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Пятая волна эпидемии постепенно идет на спад, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 3571504 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено около 13 тысяч новых зараженных.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 108112 тестов. В 14% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 112271 человек.

10003 заболевших COVID-19 умерли.

1632 заболевших в больницах (1,46% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 753 пациентов (0,67% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 303 из них в критическом состоянии, 248 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,66.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 84% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 245/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 71/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 20/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 228, привитых давно (более полугода) – 58, полностью привитых – 282. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.