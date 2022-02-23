Из-за повышения налога в Израиле прекращены продажи гибридных Toyota Prius и Hyundai Ionic

Импортеры автомобилей объявили о прекращении поставок в Израиль двух самых популярных моделей с гибридными двигателями – Toyota Prius и Hyundai Ionic, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Импортер Toyota компания Union Motors сообщила, что вместо Prius Hybrid в страну будет поставляться Corolla Sedan Hybrid. Ранее "Кольмобиль" сообщила, что вместо Ionic Hybrid будет поставляться Elantra Hybrid.

При этом в мире продажа обеих моделей продолжается как обычно. Причиной ухода с рынка двух самых популярных гибридных моделей стало, судя по всему, повышение налоговой ставки на покупку автомобилей с гибридным двигателем, произошедшее в январе 2022 года.