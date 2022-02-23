Коронавирус в Израиле: Около 110 тысяч зараженных, менее 700 в тяжелом состоянии

Утром 23 февраля министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса (вновь данные по непонятной причине были изменены через несколько минут после первой публикации). Пятая волна эпидемии постепенно идет на спад, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 3583925 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено около 12 тысяч новых зараженных.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 95043 тестов. В 14% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 110205 человек (-2066 за сутки).

10040 заболевших COVID-19 умерли (+37 за сутки).

1539 заболевших в больницах (-93 за сутки; 1,40% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 693 пациентов (-60 за сутки; 0,63% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 303 из них в критическом состоянии, 248 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,67.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 85% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 234/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 61/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 19/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 217, привитых давно (более полугода) – 50, полностью привитых – 258. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.