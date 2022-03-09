Дефицит госбюджета Израиля сократился в феврале до 2,2% от ВВП
Согласно данным министерства финансов Израиля, бюджетный дефицит в стране сократился в феврале 2022 года на 1% до 2,2%, после того, как сам февраль правительство закончило с профицитом в 4 миллиарда шекелей, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Доходы правительства составили в феврале 2022 года 35 миллиардов шекелей, а с начала года – 83,1 миллиарда шекелей, что на 33,4% больше, чем в 2021 году и на 41,3% больше, чем в 2020 году.
Расходы правительства за тот же период составили 60,5 миллиардов шекелей.
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