Минздрав Израиля отменяет обязательный ПЦР-тест для прибывающих пассажиров с 20 мая

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в воскресенье, что с 20 мая отменяется требование об обязательном прохождении ПЦР-теста для лиц, прибывающих в Израиль, а иностранцам, прилетающим в страну, с 10 мая разрешено перед посадкой в самолет проходить тест на антиген, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион, с 20 мая 2022 года больше не нужно будет проходить ПЦР-тест. Решение было принято в связи со снижением показателей заболеваемости и по результатам наблюдений", - сообщила пресс-служба израильского Минздрава. "Кроме того, с этого вторника (10 мая - прим. ТАСС) иностранцам, вылетающим в Израиль, будет разрешено проходить тест на антиген перед посадкой в самолет (вместо ПЦР - прим. ТАСС). Турист, выбравший тест на антиген, должен пройти его в течение 24 часов до вылета в Израиль", - добавили в министерстве.

В Израиле с 23 апреля в связи со снижением показателей заболеваемости ковидом было отменено требование о ношении масок в помещениях. Аналогичное требование в отношении открытых пространств было снято в середине апреля 2021 года.

За истекшие сутки врачи выявили в Израиле 1 600 заразившихся коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава. Вакцинация от ковида началась в Израиле 20 декабря 2020 года. По сведениям министерства, в стране одну дозу вакцины получили 6,7 млн человек, две дозы - 6,1 млн, три - 4,4 млн, четыре - 801 тысяча. Общая численность населения Израиля составляет 9,3 млн человек.