В Минобороны Израиля сообщили о поставках касок и жилетов для гражданских служб Украины

Министерство обороны Израиля сообщило в среду, что поставило 18 мая 2 000 касок и 500 жилетов для экстренных служб и гражданских организаций Украины. Соответствующее заявление распространила пресс-служба израильского оборонного ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с директивой министра обороны [Израиля] Бени Ганца Минобороны поставило сегодня (18.05.22) 2 000 касок и 500 жилетов для экстренных и гражданских организаций Украины", - говорится в документе.

"Обмундирование было приобретено Управлением оборонного производства и закупок министерства обороны [Израиля]", - добавили в пресс-службе.