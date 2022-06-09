ЕС предложил странам-членам договориться с Израилем и Египтом о поставках газа

Европейская комиссия (ЕК) предложила государствам - членам Европейского союза (ЕС) заключить с Израилем и Египтом соглашение о наращивании поставок природного газа. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Природный газ, который будет поставляться в Европейский союз, будет поступать либо из Арабской Республики Египет, из Государства Израиль, либо из любого другого источника в Восточно-Средиземноморском регионе, в том числе из государств - членов ЕС, расположенных в регионе", - цитирует документ агентство.

Согласно сведениям Reuters, в соглашении устанавливаются принципы сотрудничества между тремя сторонами, однако не оговариваются объемы топлива, которые ЕС планирует ввозить на территорию союза, а также сроки возможных поставок.

В проекте документа указано, что соглашение будет действовать в течение девяти лет с момента его подписания, однако данное положение еще не утверждено и может измениться.

В мае агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы сообщило, что Европейский союз разрабатывает проект соглашения об увеличении поставок природного газа из Израиля через Египет, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей. В свою очередь еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью газете Financial Times заявила, что ЕС работает с Израилем и Египтом по вопросам поставок газа, и выразила надежду, что до лета сообщество заключит с этими странами двусторонние соглашения.