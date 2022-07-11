Премьер Израиля обсудил с президентом Египта визит Байдена

Премьер-министр Израиля Яир Лапид обсудил в воскресенье по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси предстоящий визит президента США Джо Байдена в регион, палестинский вопрос и необходимость спокойствия, а также возможные пути преодоления последствий кризиса на Украине для продовольственной безопасности. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером премьер-министр Яир Лапид провел беседу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Они обсудили предстоящий визит президента Байдена в регион на начинающейся неделе. Они также отметили палестинский вопрос и необходимость спокойствия. В ходе беседы премьер-министр Лапид и президент Ас-Сиси обсудили возможные пути преодоления последствий кризиса в Украине для продовольственной безопасности", - говорится в заявлении.

Лидеры также "обсудили двусторонние и региональные вопросы и подчеркнули важность мирного соглашения между Египтом и Израилем, которое заложило основу стратегических отношений между странами и является центральной опорой региональной стабильности". Лапид и ас-Сиси "выразили приверженность дальнейшему развитию отношений, в том числе в экономической сфере", добавили в канцелярии.