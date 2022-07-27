В Израиль доставили первую партию вакцины от оспы обезьян

Первая партия из 5 600 доз вакцины от оспы обезьян была доставлена в среду в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром прибыла первая партия вакцины против оспы обезьян в количестве 5 600 доз. В ближайшие дни препараты будут переданы в систему здравоохранения для распределения", - говорится в заявлении.

По данным израильского государственного радио Kan, в стране по состоянию на 27 июля подтверждено 105 случаев заболевания оспой обезьян. Первый инфицированный был выявлен два месяца назад, отмечает радиостанция.