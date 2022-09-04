Министр обороны Израиля назначил нового главу Генштаба армии

Министр обороны еврейского государства Бени Ганц принял решение назначить Герци Халеви на должность главы Генерального штаба Армии обороны Израиля. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба израильского Минобороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны назначил генерал-майора Герци Халеви 23-м начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля", - говорится в заявлении Минобороны. Израильская правительственная пресс-служба сообщила, что "решение [о назначении] было принято после тщательной оценки, проводившейся в течение нескольких месяцев". В настоящее время Халеви занимает должность заместителя главы Генштаба армии, отметили в ведомстве.

По данным израильского государственного радио Kan, в течение недели Ганц направит кандидатуру Халеви на рассмотрение в комиссию по назначениям на руководящие должности, после чего вынесет это назначение на утверждение правительства. Министр обороны уже проинформировал о своем решении премьер-министра Яира Лапида и нынешнего начальника Генштаба Авива Кохави, отмечает радиостанция.

Правительство Израиля в июне 2021 года одобрило предложение Ганца о продлении срока полномочий действующего 22-го начальника Генштаба армии Кохави на четвертый год, до 16 января 2023 года.