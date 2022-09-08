Самолет ВВС Израиля совершил экстренную посадку на юге страны из-за неполадки

Военно-транспортный самолет ВВС Израиля совершил экстренную посадку из-за технической неполадки, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самолет типа "Шимшон" совершил экстренную посадку на авиабазу на юге Израиля после технической неполадки, возникшей в ходе регулярного тренировочного полета", - говорится в сообщении.

Экипаж самолета сумел безопасно приземлить машину, пострадавших нет, указали в пресс-службе. Технические специалисты проведут проверку самолета и вернут его в строй в ближайшее время, добавили в армии.