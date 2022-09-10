Глава Минобороны Израиля отправится 11 сентября в США, где встретится с генсеком ООН

Министр обороны Израиля Бени Ганц в воскресенье, 11 сентября, отправится с визитом в США, где у него запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны Бени Ганц вылетит рано утром в воскресенье с официальным визитом в Соединенные Штаты. В ходе визита министр планирует провести ряд встреч в ООН, а также выступит на конференции [газеты] The Jerusalem Post", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что встреча Ганца и Гутерриша намечена на 12 сентября. В этот же день израильский министр планирует встретиться с постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд, добавили в пресс-службе.

Как отмечает государственное радио Kan, для Ганца эта поездка в США станет уже второй за последние две недели. В конце августа глава израильского Минобороны провел там встречи с руководством Центрального командования ВС США, а также встретился с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.