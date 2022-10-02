Силы безопасности Израиля задержали шесть членов ячейки ИГ

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) совместно с полицией раскрыла террористическую ячейку, подконтрольную группировке "Исламское государство" (ИГ), в городе Назарет на севере страны. Об этом в воскресенье сообщила израильская радиостанция Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, шесть подозреваемых, задержанных силами безопасности, планировали осуществить несколько терактов на территории еврейского государства. "Задержанные готовили террористические нападения на ряд объектов в Назарете. Среди них можно назвать среднюю школу, которую посещают дети из мусульманских семей, а также автобусную остановку и полицейский участок", - сообщили радиостанции представители ШАБАК. Кроме того, подозреваемые "пытались вербовать новых участников для расширения своей ячейки" и планировали "заполучить оружие для осуществления терактов".

По информации Kan, все шесть членов ячейки были задержаны несколько недель назад, однако до настоящего момента информация о следственных мероприятиях оставалась засекреченной. Ожидается, что в воскресенье подозреваемым будет предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения теракта, а в суд будет направлено ходатайство о помещении под арест задержанных лиц до окончания разбирательства.