Нетаньяху стало плохо в синагоге, он в больнице

Бывший премьер-министр Израиля, ныне лидер парламентской оппозиции Биньямин Нетаньяху почувствовал в среду недомогание и был госпитализирован. Об этом сообщило государственное радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, 72-летнему политику стало плохо в крупнейшей синагоге Иерусалима во время праздничной молитвы по случаю Йом Кипура ("Судного дня") - одного из важнейших еврейских праздников, который отмечался во вторник и среду. Врачи осмотрели его на месте, после чего Нетаньяху был направлен в больницу для более подробного обследования.

Как отмечает радио, в канцелярии Нетаньяху заверили, что сейчас политик чувствует себя хорошо и в больницу поехал самостоятельно. Пресс-секретарь политика добавил, что во время Йом Кипура Нетаньяху постился. Согласно традиции, в этот день положен строгий 25-часовой пост.