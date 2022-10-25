Израиль закупил у США 12 тяжелых вертолетов CH-53K

Министерство обороны Израиля закупило в США 12 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-53K на замену использующихся израильскими ВВС винтокрылых машин "Ясур". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны Израиля закупило 12 вертолетов CH-53K для использования ВВС Израиля, которые заменят ранее использовавшиеся вертолеты "Ясур", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что "Израиль является второй страной после США, закупившей тяжелый транспортный вертолет такого типа".

"Процесс производства вертолетов для ВВС Израиля начнется в ближайшие месяцы", - отметили в Минобороны еврейского государства.