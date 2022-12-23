В московском Общинном центре горских евреев в Сокольниках состоялся праздничный вечер, посвященный еврейскому празднику Ханука (ФОТО)

22 декабря в московском Общинном центре горских евреев в Сокольниках состоялся праздничный вечер, посвященный еврейскому празднику Ханука. В торжественном мероприятии приняли участие предприниматели, меценаты, общественные, политические и религиозные деятели. Поздравить общину горских евреев с Ханукой пришли известные духовные лидеры, видные политические и общественные деятели.

В ходе мероприятия состоялась церемония зажжения пятой ханукальной свечи на праздничной меноре (ритуальном еврейском восьмисвечнике). Поздравив собравшихся с еврейским праздником Света, ее зажгли президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, генеральный директор МЕОЦ, раввин Моти Вайсберг, член Совета Федерации Константин Долгов, посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Аль Саати, консул Израиля в РФ Эти Биньямин и другие.

Речей на торжественной церемонии было произнесено много, почетные гости отметили, как много сил было вложено, в то, чтобы создать не просто место встреч представителей диаспоры, а общинный центр нового формата, аналогов которому в России нет.

В рамках мероприятия состоялся благотворительный аукцион с продажей картин горском-еврейских художников, вырученные средства будут направлены на благотворительные проекты.

Руководитель Нацинальной культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияр Гасанов от президента Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева, получил в подарок картину Рами Меира - Апшеронский пейзаж.

Московская мужская еврейская капелла под руководством Александра Цалюка исполнила для гостей мероприятия знаменитые еврейские песни.

Торжественное мероприятие состоялось в Общинном центре горских евреев в Сокольниках, который открылся в Москве в 2019 году во время праздника Ханука на базе уже действовавшего в российской столице Объединения горских евреев. Здание для общинного центра было выделено правительством Москвы по просьбе попечителей горько-еврейской общины и благотворительного фонда СТМЭГИ. За прошедшие 3 года центр горских евреев в Москве стал важнейшим очагом еврейской общинной жизни в России. В нем на постоянной основе действуют синагога, библиотека, множество образовательных и социальных программ, регулярно проходят культурные и религиозные мероприятия, отмечаются еврейские праздники. Как ранее отметил президент фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, двери общинного центра в Сокольниках открыты для всех, как для евреев, так и неевреев.

О благотворительном фонде СТМЭГИ:

Международный благотворительный фонд СТМЭГИ был учрежден в августе 2001 года семьей Захарьяевых для развития и возрождения культуры горько-еврейского народа и языка джуури. Президентом благотворительного фонда СТМЭГИ является кандидат философских наук, кавалер Ордена Дружбы, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Рашбилович Захарьяев.

Фонд СТМЭГИ стал одной из первых и крупнейших в России общественных некоммерческих организаций горских евреев. Фонд занимается сохранением исторического и культурного наследия горских евреев, изданием книг, координирует работу основных горско-еврейских организаций во всем мире, оказывает регулярную поддержку членам диаспоры в ряде стран. Особым направлением деятельности фонда является поддержка государственных и общественных инициатив, посвященных победе над фашизмом в Великой Отечественной войне, увековечение памяти павших советских воинов и жертв Холокоста.

В 2014 году священная для народов России, в том числе и для евреев, праздничная дата 9 мая 1945 года усилиями фонда СТМЭГИ была внесена в еврейский религиозный календарь как 26 Ияра - День Спасения и Освобождения еврейского народа от нацизма. Ежегодно фонд проводит посвященные ей памятные мероприятия в еврейских общинах России и зарубежья.