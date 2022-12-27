Парламент Израиля принял закон, необходимый для создания коалиции Нетаньяху

Кнессет (парламент Израиля) утвердил во вторник во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий двум партнерам по правительственной коалиции лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху занять министерские посты в будущем кабинете министров. Об этом сообщает государственное радио Kan отмечая, что документ, получивший название по фамилиям политиков "закон Дери - Смотрича", вступил в силу сразу после утверждения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для главы ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича закон создает пост министра в Минобороны Израиля, который будет курировать израильскую гражданскую администрацию Западного берега реки Иордан и координацию действий израильского правительства на палестинских территориях. Радиостанция отмечает, что лидеру ультраортодоксальной партии ШАС Арье Дери, который ранее был осужден за неуплату налогов, новый закон позволяет занять посты министра внутренних дел и здравоохранения, так как он был приговорен к условному, а не реальному сроку.

В ночь на 22 декабря Нетаньяху официально проинформировал президента Израиля Ицхака Герцога, что сумел договориться о создании правительственной коалиции после нескольких недель трудных переговоров с религиозными и ультраправыми объединениями, которые вместе с партией "Ликуд" контролируют 64 из 120 мест в Кнессете. Присяга нового кабинета министров во главе с Нетаньяху запланирована на 29 декабря. К этому сроку Кнессет должен принять еще ряд законов, на которых настаивают коалиционные партнеры Нетаньяху.

В правительственную коалицию, кроме партий "Ликуд", ШАС и "Религиозный сионизм" вошли ультраортодоксальный союз "Объединенный иудаизм Торы" и ультраправые политические партии "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") и "Ноам".