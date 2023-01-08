В Тель-Авиве тысячи противников кабмина Нетаньяху провели акцию протеста

Тысячи противников нового правительства Израиля, возглавляемого лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, провели в субботу вечером акцию протеста в центре Тель-Авива против продвигаемой министром юстиции Яривом Левиным юридической реформы. Об этом сообщает газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Левин 4 января обнародовал параметры юридической реформы, которая ограничит полномочия Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставит правительству контроль над отбором судей. По подсчетам организаторов, в митинге на площади у театра Габима в центре Тель-Авива приняли участие вечером 7 января до 10 тыс. человек, после чего часть из них прошли маршами по нескольким улицам.

Парламент Израиля 29 декабря 2022 года на внеочередном заседании проголосовал за доверие правительству, сформированному Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов. После этого министры и новый премьер были приведены к присяге. В тот же день Нетаньяху провел первое заседание нового кабмина.