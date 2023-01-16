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Годовая инфляция в Израиле достигла 20-летнего максимума

Израиль Материалы 16 января 2023 00:41 (UTC +04:00)
Годовая инфляция в Израиле достигла 20-летнего максимума

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Уровень инфляции в Израиле по итогам 2022 года достиг максимума за последние 20 лет. Об этом сообщила в воскресенье газета Yedioth Ahronoth, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Центрального бюро статистики Израиля, в конце прошедшего года - с октября по декабрь - индекс потребительских цен вырос на 0,3%. Годовая инфляция по итогам 2022 года составила 5,3%, отмечается в статистической сводке.

Как отмечает Yedioth Ahronoth, это максимальный показатель с 2002 года. Тогда годовая инфляция составила 6,3% и с тех пор ни разу не превышала порог в 3,9%.

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