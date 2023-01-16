В канцелярию Нетаньяху прислали подозрительный конверт

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получила подозрительный конверт, покрытый масляными пятнами. Об этом сообщила в воскресенье вечером газета The Jerusalem Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, после получения посылки в канцелярию сразу были вызваны полицейские взрывотехники. Учитывая, что на конверте были следы маслянистого вещества, возникло подозрение, что он может представлять опасность, отмечает издание.

Прибывшие по сигналу стражи порядка обследовали подозрительный конверт и забрали его из канцелярии, передав его службам безопасности для дальнейшей проверки, сообщает The Jerusalem Post.