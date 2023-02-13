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Главы МИД Израиля и Грузии договорились укреплять двухсторонние экономические связи

Израиль Материалы 13 февраля 2023 09:38 (UTC +04:00)
Главы МИД Израиля и Грузии договорились укреплять двухсторонние экономические связи

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Министры иностранных дел Израиля и Грузии Эли Коэн и Илья Дарчиашвили обсудили в воскресенье по телефону укрепление сотрудничества двух стран. Об этом глава израильского МИД сообщил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поговорил сегодня с грузинским министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Я поблагодарил его за воздержание [Грузии] при последнем голосовании против Израиля в ООН и попросил о вовлечении Грузии в усилия по признанию Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) террористической организацией", - написал Коэн.

"Мы договорились укреплять экономические связи между нашими странами", - добавил он.

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