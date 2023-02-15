Презентация виртуального 3D тура Красной Слободы прошла в Тель-Авиве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 15 февраля в Тель-Авиве, в выставочном центре IMTM EXPO в рамках международной туристической выставки IMTM-2023 состоялась презентация виртуального 3D тура азербайджанской Красной Слободы как туристического объекта. Посетителям был предложен виртуальный тур по Красной Слободе и Музею горских евреев.

Этот тур дает возможность всем желающим во всем мире посетить Красную Слободу и все её еврейские достопримечательности, не выходя из дома. Теперь совершить виртуальное путешествие по улицам Красной Слободы можно на экране смартфона или компьютера.

https://tour.jewish-museum.az/

Красная Слобода — предместье города Губа на севере Азербайджана, она известна во всем мире как единственный за пределами Израиля населенный пункт, где евреи проживают компактно и составляют большинство. С недавних пор в Красной Слободе действует уникальный, единственный в мире историко-этнографический Музей горских евреев.

Музей расположился в старой отреставрированной синагоге Карчоги, закрытой в Советские годы. Инициатива создания музея горских евреев принадлежит российским бизнесменам и филантропам – уроженцам азербайджанской Красной Слободы Году Нисанову, Зараху Илиеву и Герману Захарьяеву. Созданием общей концепции и сбором экспонатов занимался Международный благотворительный фонд СТМЭГИ — крупнейшая организация, объединяющая горских евреев всего мира. Помощь при создании музея оказали власти Азербайджанской республики, взявшие курс на построение мультикультурного толерантного общества, проявляющих заботу обо всех этносах и конфессиях, проживающих в государстве.

Президент Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев отметил: «Наша приверженность вере и наследию предков устояла перед испытанием временем, но сейчас, когда большинство нашего народа покинуло места традиционного проживания, наши традиции, культура и язык требуют сохранения. Мы надеемся, что открытие в Красной Слободе музея, а также ешивы и миквы, укрепит общину и послужит привлечению в Красную Слободу туристов из Израиля и из других стран мира».

Глава медиагруппы СТМЭГИ Давид Мордехаев, который курировал концепцию и создание музея рассказал, что в здании полностью сохранен первоначальный фасад, но внутреннее пространство спроектировано по современным стандартам. «На двух этажах расположилась уникальная композиция, посвященная истории горских евреев, с информационными стендами на трех языках: русском, азербайджанском и английском, описывающими уникальную историю и культуру евреев Кавказа», — подчеркнул Давид Мордехаев.

В экспозиции представлено множество артефактов (одежда, утварь, украшения, ювелирные изделия, декоративно-прикладное искусство, предметы религиозного культа, священные книги), иллюстрирующих многообразную культуру горско-еврейской общины.

На туристической выставке IMTM- 2023 представлено множество стран. Из Азербайджана прибыли представители турагентств и отелей, однако главный акцент был сделан на туристическом потенциале Красной Слободы. Израильтяне с интересом знакомились с историей и традициями горских евреев. Выставку посетил министр туризма Израиля Хаим Кац, уделивший павильону Азербайджана особое внимание.